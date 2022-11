Die Ära Helge und Uwe Leonhardt beim FC Erzgebirge Aue ist vorerst vorbei. Auf der Mitgliederversammlung verpasste Uwe Leonhardt die nötigen Stimmen für das nun neunköpfige Gremium des Aufsichtsrates. Auch Interimspräsident Torsten Enders fiel bei den mehr als 700 stimmberechtigten Mitgliedern durch. Dem neuen Aufsichtsrat gehören nun Henry Sobieraj, Thomas Hagg, Thorsten Jannaschk, Lothar Lässig, Willi Watkowiak, Heinrich Kohl, André Leonhardt, Nico Dittmann und Manfred Jahn an.

Neuer Präsident des FC Erzgebirge Aue ist der Schneeberger Unternehmer Roland Frötschner. In seiner Rede versprach Frötschner, dass man eine Wende einleiten wolle. Er mache es aus Liebe zum Verein. Der 69-Jährige folgt auf Helge Leonhardt, der acht Jahre Präsident der Erzgebirger war, nach dem Abstieg und dem Fehlstart unter Timo Rost im September zurücktrat. Sportchef Matthias Heidrich soll als erster Schritt am kommenden Montag zum Geschäftsführer Sport ernannt und mit der Suche nach einem neuen Trainer beauftragt werden. "Wie es mit dem Verein weitergeht, hängt davon ab, ob wir Spiele in der 3. Liga gewinnen. Alles ist darauf zu konzentrieren, dass wir die 3. Liga halten."