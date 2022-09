Es ist nicht weniger als ein kompletter Neustart, der bei Erzgebirge Aue wenige Tage nach dem Rücktritt von Präsident Helge Leonhardt in Angriff genommen wird. Am Dienstag beschlossen die Gremien die Trennung von Cheftrainer Timo Rost . Zudem erklärte Geschäftsführer Michael Voigt seinen Rücktritt aus dem Vorstand.

"Wir haben uns von den alten Zöpfen verabschiedet", fasste der zum Interimspräsidenten gewählte Torsten Enders nach der mehrstündigen Krisensitzung die Situation am MDR-Mikrofon zusammen. Bezüglich der Personalie Rost, dessen Entlassung nach dem Leonhardt-Rücktritt und dem katastrophalen Saisonstart quasi alternativlos war, gab es "keine langen Diskussionen", so Enders. "Wir haben das gemeinsam analysiert und uns geeinigt, auseinanderzugehen." Dem scheidenden Trainer sei es nicht gelungen, "ein Kollektiv zusammenzuführen. Es ist eine gespaltene Mannschaft. Jetzt müssen wir neue Wege suchen."

Ob Geschäftsführer Michael Voigt weiterhin Teil dieses Weges sein wird, ist offen. Derzeit krankgeschrieben, erklärte der 50-Jährige am Dienstag seinen Rücktritt aus dem Vorstand. Voigt bleibe zwar vorerst Geschäftsführer, sagte Enders, "wenn es notwendig ist, werden aber auch dort Entscheidungen getroffen."

Zumindest ist der Verein aber erst einmal wieder handlungsfähig. Mit Interimspräsident Enders, dem ehemaligen Landrat Frank Vogel, Sören Ullrich, Nico Dittmann und weiterhin Vereinsjustiziar Kay Werner wird Aue von einem fünfköpfigen Interims-Gespann bis zur Mitgliederversammlung am 12. November geführt. Enders lobte vor allem das "demokratische Miteinander", mit der die ersten Entscheidungen gefällt wurden. "Es gibt einen neuen Ton und ein neues Flair hier in Aue."

Schon am Mittwoch sollen weitere Personalentscheidungen diskutiert werden. "Noch in dieser Woche werden wir uns zum Thema neuer Trainer und neuer Sportdirektor zusammensetzen. Dort werden auch Vorentscheidungen fallen", kündigte Enders an.