Was ein Befreiungsschlag für Aue werden sollte, wurde zum Heimdebakel. Schon zum Pausengang gab es Pfiffe für die eigenen Spieler, nach dem ernüchternden 0:5-Zwischenstand sangen die FCE-Anhänger höhnisch: "Einer geht noch, einer geht noch rein."



Im Gegensatz dazu muss Aue-Coach Rost in einer anderen Vorstellung gewesen sein, denn bei "Sport im Osten" lobte er die Zuschauer, die nach seiner Ansicht in der ersten und zweiten Halbzeit hinter der Mannschaft standen. "Großes Kompliment an unsere Fans. Es war ein brutal gebrauchter Tag für uns. Da gibt’s keine Worte mehr hinzuzugfügen", betonte der 43-Jährige. Seine Jungs nahm Rost in Schutz: "Es gibt keinen Vorwurf an die Truppe, den Schuh muss ich mir anziehen. Das war heute ein Lehrbeispiel vom Gegner, wie du in der 3. Liga Fußball spielen musst."