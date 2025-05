Der FC Erzgebirge Aue hat Mittelfeldspieler Luan Simnica von Absteiger SV Sandhausen verpflichtet. Wie die "Veilchen" am Mittwoch (28. Mai 2025) bekannt gaben, wechselt der 21-Jährige vom SV Sandhausen ins Lößnitztal.

Simnica kam in der vergangenen Saison zu 26 Drittliga-Einsätzen, erst für Stuttgart II, dann für Sandhausen. Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich freut sich auf den 1,82-Meter-Mann, der vor allem im defensiven Mittelfeld zuhause ist: "Mit seiner Aggressivität und Körpersprache wird Luan Simnica unsere Mannschaft bereichern. Er hat seine erste Saison in der 3. Liga absolviert, steht voll im Saft und ist längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir trauen ihm zu, eine feste Größe zu werden."