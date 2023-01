Bereits im vergangenen Sommer hatte der 21-Jährige sowohl in Worms als auch beim FC Carl Zeiss Jena zur Probe vorgespielt, kehrte im Anschluss jedoch trotzdem noch einmal nach Aue zurück. Zum Einsatz kam er jedoch nicht mehr. Überhaupt brachte es Jeck seit seinem Aufstieg 2019 zu den Profis auf gerade zwei Pflichtspielminuten – bei der 3:8-Klatsche im Mai 2021 gegen den SC Paderborn. Deutlich wichtiger war der gebürtige Stollberger im Verlauf seiner zwei zurückliegenden Leihen beim damaligen Regionalligisten VfB Auerbach 2020 sowie in der Saison 2021/22 beim luxemburgischen Erstligisten Titus Petingen, wo er jeweils Stammspieler war. Daran will Jeck nun im Regionalliga-Abstiegskampf in Worms anknüpfen.