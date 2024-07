Vukancic war in der vergangenen Saison von Fortuna Düsseldorf zu den Veilchen gestoßen und erkämpfte sofort einen Stammplatz. Insgesamt absolvierte er 29 Drittliga-Spiele für Aue, einzig eine Schulterverletzung bremste ihn aus. Erzgebirge Aue startet am 3. August gegen Aufsteiger Hannover 96 II (14 Uhr im Liveticker in der SpiO-App) in die neue Saison.