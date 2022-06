Das Personal-Karussell beim FC Erzgebirge Aue dreht sich weiter. Wie der Zweitliga-Absteiger am Dienstag (07.06.) mitteilte, wurde mit Paul-Philipp Besong ein Angreifer vom 1. FC Nürnberg auf Leihbasis verpflichtet. Der 21-Jährige erhält bei den Veilchen einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023.

Paul-Philipp Besong durchlief alle Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und wurde mit der U19 des BVB deutscher Meister. 2019 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim 1.FC Nürnberg. In der abgelaufenen Saison spielte Besong für die zweite Mannschaft vom 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern und erzielte dort in 13 Spielen acht Tore.