Zur offenen Frage um Inhalt und Laufzeit des Trainervertrages wollte aber auch er sich nicht äußern. Drittliga-Rekordtrainer Dotchev wiederum unterstrich: "Ich bin nur Trainer und habe mit Matthias Heidrich einen Mann an meiner Seite, der mich voll unterstützt. Ich weiß, was zu tun ist und was die Liga verlangt." Es sei in den letzten Monaten "keine leichte Situation" für ihn gewesen, berichtete der erfahrene Fußballlehrer.



"Ich habe alles aus der Ferne verfolgt. Es hat wehgetan, was in der letzten Zeit passiert ist und wie mein Verein mit Pauken und Trompeten runtergeht", sagte Dotchev. Man habe die 3. Liga "unterschätzt und sich selbt überschätzt", kritisierte der einstige bulgarische Nationalspieler. Er forderte mit Blick auf das leidgeplagte Auer Umfeld: "Die Fans möchten Tatsachen sehen. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten und vorleben, was bei uns auf dem Rücken steht – Kumpelverein."