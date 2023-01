„Philipp ist auf seinen Fachgebieten ein Spezialist, obwohl er ja ein noch recht junger Trainer ist. In den Gesprächen hat er uns mit seinen Vorstellungen voll überzeugt. Wir sind froh, dass wir ihn für unseren Verein gewinnen und damit unser Trainerteam zielgerichtet verstärken konnten“, wird Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Aue bereitet sich seit Montag in einem Kurztrainingslager im nordrhein-westfälischen Harsewinkel auf die verbleibende Saison vor. Am Donnerstag trifft man auf Liga-Konkurrent VfB Oldenburg, Freitag erfolgt die Rückreise. Einen Tag später steht ein Testspiel bei Zweitligist 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Aue steht in der 3. Liga nach 17 Spielen mit nur 14 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz.

---

pm/dpa