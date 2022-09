Riese ist seit 2015 im Verein und bestritt seitdem mehr als 180 Pflichtspiele für Aue. Unter dem im Sommer verpflichteten Trainer Timo Rost wurde er aussortiert und in die Nachwuchsarbeit integriert. Das Kapitel Rost ist seit Dienstag bekanntermaßen Geschichte und so assistiert Riese vorerst Interimscheftrainer Carsten Müller. "Ich will der Mannschaft, ich will dem Verein helfen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Carsten Müller", erklärte der erfahrene Mittelfeldspieler. "Da musste ich nicht lange überlegen, ihm in dieser Situation ebenfalls sehr gern helfen zu wollen."

Interimstrainer Carsten Müller gemeinsam mit seinen Assistenten Philipp Riese (li.) und Werner Schoupa. Bildrechte: IMAGO/Picture Point