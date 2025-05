Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fußball | 3. Liga "DER SCHACHT – FUSSBALL. KULTUR. ERZGEBIRGE."

Podcast über Erzgebirge Aue

20. Mai 2025, 09:15 Uhr

35 Jahre nach dem Mauerfall kämpft das Erzgebirge noch immer mit den Umbrüchen der Wende - so wie viele Regionen im Osten. Wenig von dem, was zu DDR-Zeiten gut und wichtig war, ist der stolzen Bergbau-Region geblieben. Wäre da nicht der Fußball. Der Podcast "DER SCHACHT – FUSSBALL. KULTUR. ERZGEBIRGE." erzählt in vier Folgen von der erzgebirgischen (Fußball-)Identität und wie der Verein in der Region so wichtig geworden ist.