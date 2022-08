Demnach planen die "Veilchen" nicht mehr mit den drei Abwehrspielern Jannis Lang, Ramzi Ferjani und Felix Göttlicher. "Wir haben finale Gespräche in der Kaderreduzierung geführt. Dadurch, dass wir keine U23 im Verein haben, ist es enorm wichtig, den jungen Spielern Spielpraxis zu geben. Das ist bei uns aktuell nicht gegeben", begründete Rost die Entscheidung. Den 19-jährigen Felix Hache hat Aue bereits an Regionalligist Worms abgegeben.

Lang war im vergangenen Winter aus Wolfsburg gekommen, kam in der Rückrunde aber nur zu zwei Einsätzen. Sein Vertrag gilt noch bis 2025. Ferjani, der im vergangenen Sommer aus der Slowakei vom FC Nitra nach Aue gewechselt war und ein laufendes Arbeitspapier bis 2024 hat, bliebt bisher ohne jede Spielminute. Göttlicher war erst im Sommer von Rosts ehemaligem Arbeitgeber aus Bayreuth verpflichtet worden (Vertrag bis 2025), konnte sich in der Vorbereitung aber nicht durchsetzen. Ob die drei Akteure verliehen oder fest abgebeben werden sollen, verriet Rost nicht.

Philipp Riese stand in 179 Partien für Aue auf dem Platz. Nun soll er in die Nachwuchsarbeit eingebunden werden. Bildrechte: imago images / Picture Point

Philipp Riese und Jan Hochscheidt sollen Aue dagegen erhalten bleiben - wenn auch in anderer Funktion. Riese ist schon seit 2015 im Verein und war lange Stammkraft im Mittelfeld. In der Vergangenheit hatte der 32-Jährige mit Verletzungspech zu kämpfen. Nun soll er in die eigene Nachwuchsarbeit eingebunden werden, erklärte Rost. "Es hätte viele Vorteile, so einen erfahrenen Spieler in den Verein einzubeziehen."