Präsident Roland Frötschner sieht das in den letzten Monaten auch im Umfeld Geschaffene in Gefahr: "Es ging um die Art und Weise, wie wir die letzten Spiele gestaltet haben. Ohne Kampf und Hingabe haben wir das verloren, was wir in den letzten Monaten erreichten", sagte er im vereinseigenen TV. Man habe viel Kredit bei den Fans verspielt. "Wir sehen es an den Zuschauerzahlen, an der Stimmung auch in den VIP-Räumen bei den Sponsoren." Es werde Konsequenzen im sportlichen Bereich geben, die im Vorfeld des nächsten Punktspieles beim SV Elversberg auf der Pressekonferenz am Donnerstag benannt werden sollen.

Klartext von Aues Präsident Roland Frötschner Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag