Aue-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich detaillierte in der offiziellen Klubmitteilung: "Wir haben auch nach vier Niederlagen in Folge an Team und Trainerstab geglaubt. Die jüngsten Leistungen und Ergebnisse sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Aus den vergangenen sieben Heimspielen wurden nur sieben Zähler geholt, im Vorjahr waren wir noch beste Heimmannschaft. Uns fehlt aktuell die Überzeugung, in dieser Konstellation die Trendwende zu schaffen, dauerhaft in die Erfolgsspur zurückzukehren und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."



Ein Nachfolger für Dotchev soll "spätestens in der Winterpause" gefunden werden. Bis dahin übernehmen die bisherigen Co-Trainer Jörg Emmerich und Adam Susac interimsweise die Verantwortung des derzeit auf Rang acht platzierten Drittligateams.