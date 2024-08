In völlig unterschiedlichen Sphären sind beide Vereine auch bei der Größe des Stadions und dem Fan-Interesse unterwegs. Ins Rudolf-Harbig-Stadion passen fast doppelt so viele Zuschauer oder in Zahlen ausgedrückt: 32.249 in Dresden, 16.500 in Aue. Das heißt im Umkehrschluss auch Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern. 546.278 Fans kamen in der letzten Saison zum Zuschauer-Krösus der 3. Liga, Dynamo Dresden. Das sind im Durchschnitt 28.751 Anhänger pro Spiel. In Aue waren es insgesamt 166.662 Besucher (8.772 im Schnitt).