Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue: Messeguem zieht es in die zweite portugiesische Liga

Was Soufiane Messeguem mit Erzgebirge Aue misslang, hat der sein neuer Klub in Portugal knapp geschafft – den Klassenerhalt in der 2. Liga. Bei Académico Viseu unterschrieb der U20-Nationalspieler nun bis 2026.