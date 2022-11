Seit Ende September arbeitet der Sportdirektor in Aue. Er brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass die Erwartungshaltung den "Spielern und Verein wie Blei an den Füßen klebt". "Es belastet Verein und Jungs", sagte Heidrich und machte deutlich: "Die Erwartungshaltung zu haben, dass man in einer so einer starken 3. Liga direkt wieder aufsteigt, ist unrealistisch."

Schnell wurde klar, dass es nicht so glatt läuft, wie es sich ein Aufstiegskandidat vorstellt und "wenn Du die Jungs dann nicht gut begleitest, bekommst du sie nicht wieder aufgefangen", so Heidrich. Aktuell gehe es nur darum, die Klasse zu halten, erklärte der frühere Profi der Auer und weiter: "Wir haben in der Aktualität alle Symptome eines Absteigers: Wir schießen Eigentore, wir fabrizieren Rote Karten an der Mittellinie, wir haben Phasen im Spiel, wo wir überhaupt nicht teilnehmen, wir schenken Spiele her. Das darf uns so nicht passieren und das habe ich auch deutlich gesagt."