Erzgebirge Aue wildert bei Erzrivale FSV Zwickau: Wie der Zweitliga-Absteiger am Donnerstag bekanntgab, wechselt Steffen Nkansah ins Erzgebirge. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024. "Wir sind froh, dass Steffen sich für Aue entschieden hat. Und ich bin mir sicher, dass seine Qualität und Leistung unserem Team helfen und guttun wird", frohlockte Aues Präsident Helge Leonhardt.

Nkansah bestritt in der abgelaufenen Saison 31 Spiele für Zwickau. Der Abwehrmann hatte dabei maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Schwäne. Dennoch trennten sich die Wege, auch, weil die Zwickauer in der kommenden Saison mit einem kleineren Etat auskommen müssen. Aue ist nun die dritte Drittliga-Station nach Braunschweig und dem FSV, wo er es insgesamt auf über 100 Spiele brachte.