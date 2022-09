Die letzten fünf Spiele

FC Erzgebirge Aue (N-N-N-N-U)

1:3 gegen 1860 München (A)

0:1 gegen FSV Zwickau (H)

1:2 gegen Rot-Weiss Essen (A)

0:1 gegen Dynamo Dresden (H)

0:0 gegen 1. FC Saarbrücken (A)

SV Meppen (U-U-U-U-N)

2:2 gegen Viktoria Köln (H)

2:2 gegen SC Verl (A)

0:0 gegen SV Elversberg (H)

1:1 gegen Hallescher FC (A)

0:3 gegen MSV Duisburg (H)

Topscorer

Erzgebirge Aue: Marvin Stefaniak (2 Tore) und Borys Tashchy (2 Vorlagen)

SV Meppen: Marvin Pourié (5 Tore/3 Vorlagen)

Trainer

Aue wird aktuell von Interimstrainer Carsten Müller betreut. Der 50-Jährige ist seit 2015 für die Nachwuchsabteilung der 'Veilchen' zuständig, durfte aber bereits in der vergangenen Saison in drei Spielen "Cheftrainerluft" schnuppern, als er das Team ebenfalls interimsmäßig betreute. Unter Müller konnte Aue bereits den ersten Pflichtspielerfolg in dieser Saison einfahren. Beim 2:1 im Sachsenpokal gegen Oberligist Eilenburg am vergangenen Sonntag musste aber bis in die Schlussphase gezittert werden, ehe der Einzug ins Achtelfinale feststand. Auffällig war, dass Müller im Gegensatz zu seinem Vorgänger Rost wieder auf altbewährtes Spielerpersonal setzt. So stand neben Torwart und Kapitän Martin Männel, der nach seiner schweren Knieverletzung und 169 Tagen Pause sein Comeback gab, auch Offensivmann Dimitrij Nazarov wieder in der Startelf.

Meppens Stefan Krämer ist ein "Alter Hase" im Profigeschäft. 2011 saß der 55-Jährige bei Arminia Bielefeld erstmals als Cheftrainer auf der Bank. Es folgten Stationen bei Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, Uerdingen, Magdeburg und Eupen in Belgien. Im Sommer übernahm Krämer schließlich den Posten in Meppen. Insgesamt bringt es der gebürtige Mainzer auf 271 Pflichtspiele als Trainer in der 3. Liga, hinzu kommen unter anderem 22 Partien in der 2. Bundesliga. Mit Meppen weist Krämer aktuell einen Punkteschnitt von 1,22 auf. Stefan Krämer trainert seit diesem Sommer den SV Meppen. Bildrechte: IMAGO / Treese

Direkter Vergleich