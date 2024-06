Tim Danhof bleibt nach seinem Abschied von Erzgebirge Aue in der 3. Liga und spielt künftig für den TSV 1860 München. Das gab der Verein am Donnerstag (20. Juni 2024) bekannt. Bereits im Mai war der 27-Jährige in Aue verabschiedet worden, wo man gerne den Vertrag verlängert hätte.