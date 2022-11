Erzgebirge Aue befindet sich bei der Trainersuche auf der Zielgeraden. "In Sachen Trainer möchten und sollten wir aber bis zum Trainingsauftakt am 8. Dezember Klarheit haben. Hier sind wir auf einem guten Weg", sagte Robert Scholz, Vorstand Kommunikation, in einem Interview auf der Homepage des Vereins. Man dürfe und werde aber nichts überstürzen, auch was die Kaderplanung betrifft. Der von einigen Medien genannte Ex-Trainer von Hansa Rostock, Jens Härtel, steht momentan nicht zur Verfügung. Der 51-Jährige hat sich nach seiner vierjährigen Amtszeit beim Zweitligisten eine Pause verordnet. Eine Möglichkeit wäre auch, dass NLZ-Chef Carsten Müller die Mannschaft bis Saisonende betreut.