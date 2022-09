Dabei war Aue dann am erfolgreichsten, wenn sie die Trainer kontinuierlich arbeiten ließen. So wie den leider dieses Jahr verstorbenen Gerd Schädlich (1999 - 2007) oder Rico Schmitt (2008 - 2012). Beide stiegen in die 2. Liga auf und hielten sicher die Klasse. Schmitt ist derzeit frei, wäre also eine Option. Die Auswahl ist ohnehin riesig. Der Markt von arbeitslosen Trainern voll.