Eine Zahl, von der Rost angetan war, wie er im "Sport im Osten"-Livestream sagte: "Das hätte ich so gar nicht so erwartet, aber es zeigt, dass die Fans am Verein hängen, insofern ist der erste Eindruck ein schöner." Eine gewisse Aufbruchstimmung ist an diesem Tag spürbar: "Die Leute hier lechzen einfach danach, wieder erfolgreichen Fußball zu sehen."