Noch ohne Trainerrückehrer Pavel Dotchev, aber dafür mit Routinier Philipp Riese zurück auf dem Rasen hat der FC Erzgebirge Aue am Donnerstag (8. Dezember) die Vorbereitung auf die Restsaison begonnen. Weil Dotchev aus privaten Gründen noch in Bulgarien weilt und erst am kommenden Montag übernimmt, trägt U19-Trainer Jörg Emmerich in den kommenden Tagen inklusive des Testspiels gegen den Halleschen FC (So., 11. Dezember, 13 Uhr im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) die Verantwortung.