Erzgebirge Aue hat Geschäftsführer Michael Voigt "mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden." Das teilte der Drittligist am Dienstag (13.12.2022) mit. Dessen Tätigkeiten werden zunächst interimsweise vom Vorstand in Zusammenarbeit mit Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich übernommen. Über eine Nachfolgeregelung wollen die Sachsen zeitnah entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung.