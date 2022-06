Ulrich Taffertshofer spielt künftig für den FC Erzgebirge Aue. Der 30-Jährige wurde am Sonntag (26.06.2022) als 15. Neuzugang vorgestellt. Allerdings nicht wie üblich per Pressemitteilung, sondern unmittelbar vor dem Anpfiff des Testspiels gegen den Berliner AK.

Taffertshofer ist ein gestandener Profi, der mit Osnabrück schon zwei Jahre in der 2. Liga spielte und dort immerhin 58 Partien absolvierte. In seinen bisherigen 124 Drittliga-Spielen traf er zwei Mal und bereitete vier Treffer vor. Dabei hatte er ungewöhnlichen Start in den Profifußball hingelegt.

Bei Wacker Burghausen spielte er einst in der zweiten Mannschaft in der Bayernliga. Nach dem Ausfall gleich mehrerer Abwehrspieler in der Profimannschaft des Vereins bekam er seine Chance und gab am 6. März 2013 sein Debüt in der 3. Liga. Später wechselte er nach Unterhaching und von dort 2018 nach Osnabrück.