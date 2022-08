"Wir waren mit einigen Spielern in Kontakt. Wir suchen für die letzte Position Dynamik im Sinne von Tempo, Körperlichkeit und Spielintelligenz", sagte Aues Trainer Timo Rost am Mittwoch (31.08.2022) vor dem Kellerduell am Freitag (19 Uhr im Ticker und Audiostream in der SpiO-App) gegen Rot-Weiß Essen.