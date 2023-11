Für Aue-Sportdirektor Mathias Heidrich ist die Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt und damit "unmittelbar nach seiner Verletzungspause" ein "Vertrauensbeweis und Signal, welch zentrale Rolle Anthony Barylla in unseren Planungen spielt. Er kommt gerade erst ins beste Fußballalter und ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, zudem immer verlässlich", wird der 45-Jähriger in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Barylla sammelte in Aue, beim FSV Zwickau und in Saarbrücken die Erfahrung von 120 Drittliga-Spielen. In der Auer Abstiegssaison 2021/2022 spielte er zudem in 28 Zweitliga-Spielen. Jetzt will er wieder zurück auf seine angestammte Position in der Auer Innenverteidigung: "Mit dem neuen Vertrag im Rücken möchte ich mich schnellstmöglich wieder ins Team kämpfen und habe die gleichen ambitionierten Ziele wie der Verein", so Barylla in der Vereins-Mitteilung.