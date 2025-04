"Ich bin hier inzwischen zu Hause, genieße die Nähe zur Heimat und zur Familie. In Aue mischen sich Tradition, Anspruch und Emotion auf gesunde Weise, das ist für mich Motivation für die bevorstehenden Jahre auf hohem Niveau", wurde Stefaniak in der offiziellen FCE-Meldung zitiert.



Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich betonte: "Marvin Stefaniak gehört zum Gerüst an erfahrenen Spielern unserer Mannschaft und wir sind sehr froh, ein Spieler seiner Klasse an den Verein gebunden und eine lohnende Perspektive aufgezeigt zu haben. Inzwischen ist er zu einer Identifikationsfigur gereift, nimmt sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine enorm wichtige Rolle ein."