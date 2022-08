Der FC Erzgebirge Aue leiht Abwehrspieler Felix Göttlicher für eine Spielzeit an Regionalligist Würzburger Kickers aus. Der 20-jährige Innenverteidiger war erst im Sommer aus Unterhaching verpflichtet worden und hatte einen Vertrag bis 2025 erhalten. In der Vorbereitung konnte er aber keine Akzente setzen und geriet so bei Trainer Timo Rost aufs Abstellgleis. Weder in der Liga noch im DFB-Pokal kam er bisher auf Einsatzzeiten. Bereits Anfang August gab es daher die Überlegungen, Göttlicher wieder abzugeben. Nun soll er beim Drittliga-Absteiger Spielpraxis sammeln.