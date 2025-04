Und wie Weinhauer setzte auch Günther-Schmidt einst Duftnoten beim FC Carl Zeiss Jena. Im Paradies überzeugte der Offensivmann mit 22 Treffern in 72 Einsätzen. Seit vier Jahren spielt der 1,83 m große Angreifer in Saarbrücken, nach Top-Jahren stand er nach der Winterpause auf dem Abstellgleis und kommt auf magere 13 Spielminuten. In den letzten fünf Spielen schaffte er es nicht in den Kader. In der kommenden Saison soll er nun Aue mit Toren beglücken.