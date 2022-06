Nach Felix Göttlicher hat Erzgebirge Aue mit Alexander Sorge einen weiteren Baustein für die Abwehr unter Vertrag genommen. Das teilte der Verein am Mittwoch (01.06.2022) mit.

Sorge begann seine Laufbahn in der Jugend des damaligen FC Sachsen Leipzig. Danach ging es zum Nachwuchs von RB Leipzig, ehe im Sommer 2016 der Wechsel nach Zwickau erfolgte. Für den FSV bestritt der 1,92 Meter große Rechtsfuß insgesamt 21 Partien. 2019 schloss sich Sorge Türkgücü München an. Dort war er in der vergangenen Saison Mannschaftskapitän. Mit dem insolvenzbedingten Rückzug des Drittligisten im März, für den er 78 Spiele bestritt und acht Treffer erzielte, ging es auch für Sorge auf Vereinssuche.