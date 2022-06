Der FC Erzgebirge Aue hat seine fünfte Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Wie der Drittligist am Dienstag (7. Juni) bekanntgab, wird kommende Saison Lenn Jastremski das Trikot der "Veilchen" überstreifen. Der 21-jährige Stürmer kommt auf Leihbasis vom FC Bayern München II ins Lößnitztal.

Jastremski durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg und wechselte zur Saison 2020/21 zum FC Bayern München. Dort spielte er für die Amateurmannschaft in der 3. Liga. In der abgelaufenen Saison war Jastremski an den Drittligisten FC Viktoria Köln ausgeliehen.