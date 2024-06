Burghardt ist ein Mann für die rechte Außenbahn. In der vergangenen Saison spielte er für Oberligist Eintracht Trier. Beim Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wurde er gleich in seinem ersten Männer-Jahr Stammspieler. Burghardt bringt trotz seiner Defensiv-Ausrichtung auch Offensiv-Talente mit: In 34 Partien (31 Mal in der Startelf) erzielte er drei Tore und bereitete sieben weitere vor.