Erzgebirge Aue hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Drittligist am Donnerstag (2. Mai 2024) mitteilte, unterschrieb Stürmer Ricky Bornschein einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Aktuell spielt der 24-Jährige bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern und kam in bisher 30 Spielen auf 16 Tore.

"Wir wollen unsere offensiven Positionen personell weiter verstärken. Dazu gewinnen wir mit Ricky Bornschein einen Spieler, der einen spannenden Karriereverlauf genommen hat, über großes Entwicklungspotenzial verfügt und in unser gesuchtes Positionsprofil passt", sagte Sportchef Matthias Heidrich.

Bis 2023 bei Oberligist Zorbau

Bornschein hat keine klassische Fußball-Laufbahn hinter sich. Die bisherige Karriere des 24-Jährigen erinnert eher an die von Miroslav Klose. Der spätere Weltklasse-Stürmer gab sein Profidebüt erst mit 21 und wurde 2006 Torschützenkönig der "Sommermärchen"-WM.

Im obersten Regal wie einst Klose ist Bornschein nicht unterwegs, sein Aufstieg dennoch bemerkenswert. Der 24-Jährige war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, spielte in der sechsten Liga (Merseburg) und war weit weg vom Fußball-Profi. Mit Toren am Fließband für Oberligist Blau-Weiß Zorbau (2020 - 2023) schoss sich der Mittelstürmer in den Fokus und auf den Zettel von Greuther Fürth. Nun also der Wechsel nach Aue.

Bornschein: "Bin ein Kind des Ostens"

"Ich habe mich bewusst für Aue entschieden und anderen Optionen in der Liga abgesagt", sagte der 1,93 Meter große Offensivspieler. "Ich bin ein Kind des Ostens und möchte erfolgreich sein. Die 3. Liga ist für mich eine Herausforderung."

Aue dürfte für den gelernten Steuerfachangestellten auch aufgrund der Nähe zur Heimat den Ausschlag für den Wechsel gegeben haben. Bornschein wurde in Naumburg (Saale) geboren und spielte bis zu seinem Wechsel nach Fürth im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt Fußball.

