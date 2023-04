Hensel hatte das Team in der vergangenen Saison als Teamchef übernommen und war danach Co-Trainer von Pavel Dotchev. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga wurde er freigestellt. Dennoch hätte er gerne weiter für die "Veilchen" gearbeitet, für die er 171 Pflichtspiele absolviert hatte und im Anschluss in verschiedenen Trainerrollen im Nachwuchsbereich und bei den Profis tätig war. "Ich lebe gern hier (...) und trage den Verein im Herzen. Ich wäre sehr gern geblieben", bekräftigte Hensel.

Dabei hatte er den sportlich Verantwortlichen sogar angeboten "unentgeltlich" weiterzumachen – doch vergebens. "Ich erhielt auf all meine Vorschläge Absagen von Sport-Vorstand Matthias Heidrich und ebenso von Vereins-Präsident Roland Frötschner", zeigte sich Hensel über die Art und Weise der Trennung enttäuscht. Frötschner habe ihm offenbar per WhatsApp-Nachricht mitgeteilt, dass er keine Zukunft mehr im Verein habe. "Von meinem Kumpelverein hätte ich mir mehr Kommunikation gewünscht. Ich war schon immer ein direkter Typ, hätte gern Sachverhalte aufgearbeitet", so Hensel.