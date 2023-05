Nazarov, Jonjic und Besong sollen an Bord bleiben

Tragende Mannschaftssäulen wie Torwart und Kapitän Martin Männel, Linksaußen Marvin Stefaniak oder Defensivspieler Marco Schikora stehen noch mindestens bis Sommer 2024 unter Vertrag. Dagegen laufen die Arbeitspapiere mit Dimitrij Nazarov, Sam Schreck oder Antonio Jonjic zum Saisonende aus. "Wir werden alles, was wir in unserer Macht haben, in die Waagschale werfen, um die Jungs hier zu behalten", sagte Heidrich und warf einen Blick in den Rückspiegel. "In der Rückrunde haben wir viel richtig gemacht, auch in Sachen Personalpolitik. Wir selektieren, suchen aus, mit wem wir weitermachen wollen. (...) Ich hoffe, dass Sie sich für uns entscheiden. Unser Wunsch ist es, mit den Jungs zu verlängern."

Während die 33-jährige Identifikationsfigur Nazarov, mit zehn Treffern bester Auer Torschütze in dieser Saison, bereits seit 2016 im Verein ist und auch seine Zukunft im Erzgebirge sieht, dürfte die Konkurrenz im Werben um Spieler wie Jonjic deutlich höher sein. Der Deutsch-Kroate absolvierte verletzungsbedingt in dieser Spielzeit nur 14 Partien, ist mit neun Torbeteiligungen aber ein enorm wichtiger Faktor – wenn er denn fit ist. Trainer Dotchev hat daneben eine weitere Personalie im Blick und würde den derzeit vom 1. FC Nürnberg ausgeliehenen Angreifer Paul-Philipp Besong gerne über den Sommer hinaus halten. Ein, laut Dotchev, "überragender, komplexer Spieler, der auch Qualität hat für mehr". Aue-Sportchef Matthias Heidrich mit dem derzeit ausgeliehenen Stürmer Paul-Philipp Besong. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Gehaltsniveau wird sinken

Fest steht bereits, dass der Etat in der kommenden Saison um zwei Millionen Euro auf etwa zehn Millionen Euro schrumpfen wird, ebenso die Gehälter. Um mit einem gewissen finanziellen Spielraum in die Vertragsgespräche zu gehen, soll der Kader des Profiteams von 30 auf 25 Spieler reduziert werden. "Wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben, können die Spielergehälter nicht gleich bleiben", erklärte Heidrich, sieht den Verein dennoch auf einem guten Weg. "Wir bleiben trotzdem attraktiv. Wir haben ein tolles Umfeld, tolle Fans, gute Trainingsbedingungen, viel Tradition. Das hat einen Wert, das haben einige Gespräche auch gezeigt. Wir brauchen uns in der Liga überhaupt nicht verstecken."

Den Aufstieg kann man nicht planen, außer man nimmt ganz viel Geld in die Hand. Matthias Heidrich, Sportchef Aue "Freie Presse"

Deutlich zurückhaltender äußerte sich Heidrich in puncto Zweitliga-Rückkehr. Die aktuelle Saison hatte Aue vor allem in der Hinrunde schmerzhaft aufgezeigt, wie weit Wunsch und Realität auseinanderliegen können. "Den Aufstieg kann man nicht planen, außer man nimmt ganz viel Geld in die Hand", so Heidrich und kündigte "wieder Ausreißer nach oben wie nach unten" an. Vielmehr wolle man "die Voraussetzungen schaffen, um zu den oberen Zehn zu gehören. Da ist das Arbeiten auch ein anderes, angenehmeres."