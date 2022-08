In 20 Pflichtspiel-Duellen gewann Aue sieben Mal, Osnabrück siegte acht Mal (fünf Remis). Die beiden Aufeinandertreffen im DFB-Pokal 2004 und 2013 konnte der VfL für sich entscheiden. In der Spielzeit 2015/16 endeten beide Vergleiche torlos und Aue stieg am Ende mit Dynamo Dresden in die 2. Liga auf. In der Zweitliga-Saison 2020/21 gewann der FCE beide Partien (1:0/2:1).