Die Veilchen wollen in den verbleibenden 21 Drittligaspielen den derzeit drohenden Sturz in die Viertklassigkeit verhindern. Aue liegt nach 17 Spielen mit lediglich 14 Punkten auf Abstiegsplatz 18, zwei Punkte fehlen zum rettenden Ufer. Zudem hofft der FCE auf den Sieg im Sachsenpokal, um auch im kommenden Jahr am DFB-Pokal teilnehmen zu können. "Wir müssen uns in allen Bereichen steigern. Wir haben zu wenig Tore geschossen. Wir haben zu viele Tore kassiert. Deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Das muss sich ändern", betonte Philipp Riese. Das erste Punktspiel im neuen Jahr steigt am 16. Januar (Mo., 19 Uhr) beim Tabellenvierten FC Ingolstadt.