Dabei hatte Aue auch wegen seiner Ostclub-Affinität auf den 55-jährigen Härtel gesetzt. In Magdeburg (176 Spiele/1,78 Punkte im Schnitt) und Rostock (159 Spiele/1,58 Punkte) glänzte der gebürtige Sachse und führte beide Vereine aus der 3. Liga ins Bundesliga-Unterhaus. Härtels Bilanz in Aue erinnert nun eher an seine Zeit bei Eintracht Braunschweig. Bei den Norddeutschen war 2023 nach elf Spielen und nur einem Sieg wieder Schluss.

Dass Aue in der Rückrunde ein Abstiegskandidat geworden ist, liegt allerdings auch am nicht enden wollenden Verletzungs- und Krankheitspech. So fielen neben dem Langzeitverletzten Niko Vukancic, Marcel Bär und Can Özkan auch Mika Clausen (Sprunggelenksverletzung) und Linus Rosenlöcher (Magen-Darm-Virus) in Essen aus. Bei den angeschlagenen Omar Sijaric und Marvin Stefaniak reichte es zumindest für einen Kurzeinsatz.