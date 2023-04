Nach monatelanger Leidenszeit wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung hat Steffen Nkansah sein Comeback für den FC Erzgebirge Aue gegeben. Der Verteidiger wurde am Dienstagmittag (4. April) beim 3:2 (1:1) des Drittliga-Elften daheim gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt. Nkansah, der in der Hinrunde noch 15 von 17 möglichen Punktspielen von Beginn an bestritten hatte, absolvierte knapp 25 Minuten. Angreifer Elias Huth, in der Liga noch ohne Torerfolg, hatte mit zwei Kopfballtreffern maßgeblichen Anteil am knappen Testspielerfolg des Favoriten.