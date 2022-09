Die Krise bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat sich am Freitagabend in München weiter zugespitzt. Die "Veilchen" verloren bei den "Löwen" 1:3 , bleiben damit auch nach dem neunten Ligaspiel ohne Sieg und mit nur drei Punkten das Schlusslicht der 3. Liga.

War es dann nun für Aue-Coach Timo Rost? In dieser Woche hatte der Aufsichtsrat getagt, Aufsichtsratmitglied Torsten Enders sagte nach dem Treffen: "Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass der Trainer im nächsten Spiel beweisen kann , welche Möglichkeiten die Mannschaft noch hat." Klingt nach einem Endspiel für Rost. Aber nicht beim Übungsleiter selbst. "Ich weiß nicht, wo Sie die Infos herhaben", reagiert der 44-Jährige nach dem Spiel bei 1860 auf die Frage nach seiner Zukunft trotzig: "Ich habe andere Infos aus dieser Sitzung mitgenommen."

Das Deja-vu erlebte Köllner nicht. Dafür aber die Auer. Denn auch in München hatten die "Veilchen" kaum Chancen, erspielten sich in der Offensive kaum Möglichkeiten und kassierten früh ein Gegentor. Einzig aus Standards und durch Abwehrspieler Steffen Nkansah ergaben sich Chancen, die der 26-Jährige aber ungenutzt ließ. "Ich habe gegenüber dem Trainer ein schlechtes Gewissen", sagte der Abwehrspieler nach dem Spiel zerknirscht.

"Wenn ich die Kopfbälle nicht reinmache, da kann kein Trainer was dafür", stärkte Nkansah Coach Rost nach dem Spiel den Rücken. Und auch Defensiv-Kollege Alexander Sorge stellte sich hinter den Trainer: "Wir wollten heute das Blatt wenden, für den Trainer, für den ganzen Verein. Das hat man in 90 Prozent der Zeit gesehen", sagte der 29-Jährige und ergänzte: "Es ist unfassbar brutal. Wir wollten heute unbedingt den Bock umstoßen."

Bei den Fans ist die Geduld dagegen längst vorbei. Die nach München mitgereisten Anhänger quittierten die erneute Niederlage mit Pfiffen und einen großen Transparent: "Schluss Aus - Vorstand raus!". Und wie geht es mit Timo Rost weiter? Nach MDR-Informationen passiert am Wochenende vermutlich nichts. Anfang der Woche entscheiden die Gremien des Vereins dann über die Zukunft des Coaches. Als nächste Partie steht das Landespokalspiel am Sonntag, 25. September, bei Oberligist FC Eilenburg an.