Klewin war seit 2020 in Aue aktiv, kam aber nie über die Rolle als zweiter Mann hinter Stammkeeper Martin Männel hinaus. In der abgelaufenen Saison stand er elf Mal im Kasten der "Veilchen".

In Lübeck will sich Klewin einen Stammplatz erkämpfen. Sein härtester Konkurrent ist die bisherige Nummer eins Florian Kirschke. Der 31-Jährige kassierte in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit in 33 Partien nur 26 Gegentore, 14 Mal hielt er seinen Kasten sauber.