Er ist 25 Jahre alt, vereinslos und war schon in der 2. Bundesliga im Einsatz – Felix Dornebusch. Diese Woche steht er im Training beim 1. FC Magdeburg zwischen den Pfosten, wie der FCM nach einem Bericht der Magdeburger Volksstimme am Dienstag (24.09.2019) bestätigte. Der Keeper, dessen Vertrag im Sommer beim VfL Bochum auslief, ist auf Jobsuche. Bei seinem alten Klub feierte der 1,93-Meter-Mann Dornebusch Ende 2017 Siege gegen Union Berlin (2:1) und in Regensburg (0:1). Zuletzt saß er aber stets auf der Bank, weil Trainer Robin Dutt auf den zweitligaerfahrenen Manuel Riemann (31 Jahre) setzte. Insgesamt bestritt er neun Zweitliga-Partien und zwei DFB-Pokal-Spiele.

Alexander Brunst muss nach einer OP noch ein paar Wochen aussetzen. Bildrechte: imago images / Jan Huebner