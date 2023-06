Drittligist Hallescher FC hat Roberto Pinto als neuen Co-Trainer verpflichtet. Wie der Verein am Montag (12.06.2023) bekanntgab, wird der 44-Jährige an der Seite von Cheftrainer Sreto Ristic für die Profimannschaft verantwortlich sein. "Für mich ist die Position als Co-Trainer beim Halleschen FC eine spannende Herausforderung, die ich mit großem Ehrgeiz angehe", erklärte Pinto bei Vertragsunterschrift an der Saale.