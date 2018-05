Matthias Maucksch, früherer Spieler und Coach von Dynamo Dresden, trainiert künftig in der 3. Liga. Wie die Sportfreunde Lotte am Donnerstag bekannt gaben, wechselt der 48-Jährige zum westfälischen Drittligisten.

Maucksch war bisher in der Regionalliga bei Union Fürstenwalde unter Vertrag, mit den Brandenburgern kam er in der vergangenen Saison auf den neunten Rang. Die Sportfreunde aus Lotte soll der frühere Bundesliga-Spieler nach einer turbulenten Saison mit vier Trainerwechseln wieder in ruhiges Fahrwasser bringen: „Matthias Maucksch ist ein akribischer Arbeiter, der den Fußball von einer positiven Seite lebt. Wir sind davon überzeugt, dass er die Zeit bis zum Saisonbeginn Ende Juli nutzen wird und die Sportfreunde zu einem guten Team formen wird“, begründet Manfred Wilke, Sportlicher Leiter der Sportfreunde Lotte, die Verpflichtung. Zuletzt führte Andreas Golombek die sportlichen Geschicke, sein Vertrag wurde nach Rang 16 in der Liga aber nicht verlängert.