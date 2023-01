Nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag (16.01.2023) grünes Licht in Sachen Nachlizenzierung gegeben hatte, kann sich Drittligist FSV Zwickau nach bezahlbaren Verstärkungen umschauen. Wo es bei den Westsachsen besonders klemmt, das konnte man bei der unnötigen 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Oldenburg am vergangenen Freitag gut beobachten. Vorn werden die vielen Chancen einfach nicht genutzt.

Ob Nico Granatowski Abhilfe schaffen könnte, bleibt abzuwarten. Der 31-jährige Offensivmann ist seit Dienstag bei den Schwänen als Probespieler. Granatowski stand bis letzten Sommer für 18 Monate beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er aber nur zu zwei Kurzeinsätzen in der 3. Liga. Seit dem Sommer ist der Linksaußen auf Vereinssuche, stellte sich unter anderem bei Drittligist Waldhof Mannheim und zuletzt beim Greifswalder FC vor. Erfahrung würde der gebürtige Braunschweiger genug mitbringen. In der 3. Liga bestritt er insgesamt 111 Spiele, kam in der 2. Bundesliga beim VfL Osnabrück auch auf vier Einsätze.