Danach fiel er immer wieder durch Exzesse auf. Zwischenzeitlich brachte er rund 125 Kilogramm auf die Waage. Vor seiner Zeit in Jena kickte Pannewitz, der auch als Straßenfeger in Berlin arbeitete, in der sechsten Liga beim Oranienburger FC. Seit seinem Abschied von Drittliga-Bühne war "Panne" unterklassig - u.a. beim mit Ex-Fußballprofis und Internet-Stars gespicktem Berliner Verein Delay Sports am Ball. 2020 gewann er als Sieger der RTL-Sendung "Kampf der Realitystars" 50.000 Euro.