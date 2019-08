Kwasniok hatte die Mannschaft letzte Saison mit der größten Aufholjagd in der 3. Liga vor dem Abstieg bewahrt, jetzt hat er wieder einen "Rekord". Aber einen, auf den der 39-Jährige gern verzichtet hätte. Noch ist öffentlich keine Trainerdiskussion ausgebrochen, aber viel Zeit dürfte Kwasniok nicht mehr haben. Die Mannschaft muss liefern, Jena braucht Punkte. Am besten schon in Meppen, spätestens aber beim nächsten Heimspiel in Magdeburg. Wenn die Negativserie noch ein bisschen geht, dann wird es eng - für Kwasniok und Jena.