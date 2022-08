Es ist noch gar nicht lange her und trotzdem ist (fast) nichts mehr so wie vor knapp vier Monaten. Damals trafen Dresden und Aue zum Abschluss der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Die als Absteiger bereits feststehenden "Veilchen" gewannen durch einen Treffer von Kühn mit 1:0. Dresden setzte damit die Generalprobe für die Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern in den Sand und folgte Aue wenig später in die 3. Liga.